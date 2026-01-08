Educazione sessuo-affettiva Giuliani AltraPsicologia | Un petizione online per introdurla in tutte le scuole fin dalle elementari

Una petizione online propone di inserire programmi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane, a partire dalle elementari. L’obiettivo è promuovere un percorso formativo basato su approcci scientifici, per favorire la crescita consapevole e il rispetto delle diversità fin dalla giovane età. La proposta mira a sviluppare competenze sociali ed emotive, contribuendo a un ambiente scolastico più inclusivo e informato.

Una petizione per chiedere al governo di introdurre programmi scientifici di educazione sessuo-affettiva in tutte le scuole, fin dalle elementari. È quella lanciata su Change.org da AltraPsicologia, la più grande associazione nazionale di politica professionale degli psicologi e delle psicologhe attiva da vent'anni. Oltre 11mila le sottoscrizioni già raccolte. "Arrivano da tutti, a prescindere dall'appartenenza politica, a cominciare da genitori e insegnanti. L'obiettivo, anche in relazione al ddl Valditara, è ottenere più firme possibile. La nostra battaglia continua", dice a La Notizia la segretaria nazionale dell'associazione, Marta Giuliani.

