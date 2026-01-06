Agrate il parlamentino dei Ragazzi Consiglieri fin dalle elementari Presidente il bocconiano Edoardo

A Agrate, il Consiglio dei Ragazzi coinvolge studenti fin dalle elementari, favorendo la partecipazione giovanile. Il presidente è Edoardo Napoletano, 21 anni e studente al Bocconi, che guiderà il consiglio fino al 2028. Un esempio di impegno e responsabilità per i giovani del territorio, promuovendo il coinvolgimento civico fin da piccoli.

Un bocconiano alla guida del Consiglio Giovani: è Edoardo Napoletano, lo studente 21enne guiderà i colleghi fino al 2028. Insediato anche il parlamentino dei ragazzi, "la città vista dagli under 30": Agrate copre tutte le fasce d'età. Un impegno strutturato e radicato nel tempo: è stato uno dei primi centri in Brianza a credere in questi progetti, esteso dopo un avvio con i più piccoli ai ventenni. Un modo per accorciare le distanze fra comunità e istituzioni, ma anche per appassionare i ragazzi all'impegno pubblico. Utile per avere un punto di vista, il loro, spesso dimenticato che, invece, qui, conta parecchio.

