L’Europa attraversa un momento complesso, e secondo Gabriele Guzzi, essa stessa rappresenta la crisi. Nel suo libro

Leggetelo, se avete coraggio. Si intitola Eurosuicidio (Fazi) ed è scritto dall’economista Gabriele Guzi, con una interessante prefazione di Lucio Caracciolo. L’economia italiana e quella europea negli ultimi trent’anni hanno subito una fase di «zombizzazione»: siamo morti che camminano. La crisi dell’Unione europea è l’Unione europea stessa: non andiamo a cercare nemici esterni. E uno dei maggiori imputati di questa crisi, si chiama euro. Imbellettiamo la realtà, ci raccontiamo storie, soprattutto noi italiani invasi dal mito della Ue: ma i nostri mitici ragazzi Erasmus stanno molto peggio di quelli pre Maastricht (1992). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Europa non è in crisi. L’Europa "è" la crisi. Parola di Gabriele Guzzi

