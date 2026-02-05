La discussione sulla sicurezza e il futuro dell’Europa si riaccende a Modena. Nell’Ego’ Lounge, tra libri e chiacchiere, si riflette su come una crisi possa cambiare le politiche interne dell’Unione. Le parole di esperti e cittadini si mescolano, mentre si cerca di capire se e come l’Europa potrà affrontare i problemi che si presentano.

**“Non succede, ma se succede.”**: così comincia una riflessione su sicurezza e futuro dell’Europa, che nel cuore della sua rassegna letteraria, l’Ego’ Lounge di Modena, torna a toccare temi forti. Il libro *“Non succede, ma se succede. siamo pronti?”*, presentato domani sera alle 18.30 presso il locale di Fausto Beretta 23, è una guida pratica per i cittadini europei, in attesa di eventi estremi, naturali o umani, che possono mettere a dura prova il sistema. Tre autori – Pierandrea Andriulli, Paolo Frignani e Niccolò Govoni – hanno affrontato con coerenza e attenzione la questione della sicurezza in Europa, non più come un tema esclusivamente politico o diplomatico, bensì come un aspetto della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza e futuro dell’Europa: come la crisi redefine le politiche interne europee

Approfondimenti su Europa Futuro

La recente riforma mira a rafforzare l’indipendenza dei magistrati, proteggendoli sia dalle pressioni politiche sia da quelle interne alle proprie istituzioni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Denmark and Sweden’s Surprise Stance Stuns Europe

Ultime notizie su Europa Futuro

Argomenti discussi: Cingolani: più Stem per la sicurezza e il futuro dell’Europa; ‘Non succede, ma se succede...’. Sicurezza e futuro per l’Europa; Difesa e costo della vita: Le preoccupazioni, di ora e per il futuro, dei giovani UE; Il futuro dell’Hmi è tattile: Keba introduce KeWheel, la manopola intelligente.

‘Non succede, ma se succede...’. Sicurezza e futuro per l’EuropaRiparte domani la rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ dell’Ego’ Lounge in collaborazione con il ‘Consorzio Eventi Editoriali’. Nel locale di ... ilrestodelcarlino.it

Sicurezza integrata: come proteggere l’azienda del futuroLa security convergence elimina i silos tra IT, OT e sicurezza fisica. Piattaforme unificate e AI proteggono supply chain e continuità operativa. agendadigitale.eu

Ucraina: garanzie di sicurezza in futuro e bombe nel presente facebook