Il direttore della Asl Palmieri in visita al nuovo comandante dei vigili del fuoco Lampis

Il direttore della Asl Palmieri ha incontrato oggi il nuovo comandante dei vigili del fuoco Lampis. La visita serve a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni, entrambe impegnate a proteggere la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini. Durante l’incontro, Palmieri e Lampis hanno parlato di progetti e strategie condivise per intervenire al meglio in situazioni di emergenza. Due dirigenti con esperienze diverse, ma con un unico obiettivo: garantire tutela e sicurezza alla comunità.

Due ingegneri, esperienze professionali diverse e un obiettivo comune: tutelare la collettività e l’integrità delle persone e dell’ambiente. Si sono trovati in sintonia al loro primo incontro il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, e il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Chieti, Giampaolo Lampis, nel corso della visita istituzionale fatta al comando di via Masci. È stata l’occasione per conoscersi, ma anche rinnovare i rapporti tra la sanità pubblica e l’istituzione sicuramente più amata dai cittadini, che ne riconoscono il valore e la generosità. “Ho trovato nel comandante un interlocutore attento e disponibile - è il commento di Palmieri - interessato a conoscere l’organizzazione dei servizi sanitari in questo territorio e i progetti in itinere.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Asl Palmieri Vigili del Fuoco Giampaolo Lampis è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Chieti Questa mattina a Chieti si è svolto il passaggio di consegne al comando dei vigili del fuoco. Il direttore della Asl Palmieri in visita al prefetto D'Agostino: "Obiettivo cure accessibili e conti in ordine" Mauro Palmieri, direttore della Asl Lanciano Vasto Chieti, si è recato questa mattina dal prefetto Silvana D'Agostino. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Asl Palmieri Vigili del Fuoco Argomenti discussi: Regione, Decaro cerca i nuovi direttori delle Asl: azzerati gli elenchi preparati da Emiliano; Sanità in Puglia, al via l'avviso per i nuovi direttori generali: tempi e regole della selezione - FoggiaToday; Dalla Regione il nuovo bando per i direttori delle aziende sanitarie: proroga temporanea per i commissari; Nomine Asl: l’ex dg rimosso diventa direttore sanitario. Parte il recupero dei manager commissariati dalla giunta Todde. ASL Salerno, Mirco Gregorini alla guida della Direzione delle Professioni SanitarieIl nuovo Direttore della UOC Direzione delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche, Tecnico-Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione, Mirco Gregorini, si presenta: Sono onorat ... ilvescovado.it Andrea Romani alla guida del Dipartimento Chirurgie Specialistiche della Asl Toscana sud estIl dottor Andrea Romani è stato nominato direttore del nuovo Dipartimento Chirurgie Specialistiche della Asl Toscana sud est. La nomina, arrivata lo scorso dicembre, avrà una durata di tre anni. Roman ... radiosienatv.it Ristorazione in ospedale, il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri: «Qualità da migliorare , presto incontro con la ditta appaltatrice» Leggi i dettagli dell'intervento: x.com Ristorazione in ospedale, il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri: «Qualità da migliorare , presto incontro con la ditta appaltatrice» Leggi i dettagli dell'intervento: https://www.asl2abruzzo.it/ristorazione-in-ospedale-pal - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.