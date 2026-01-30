Casa e ospedale di comunità di Rosignano sopralluogo di Asl e Regione | Lavori conclusi entro il 2028

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha visitato oggi il sito di Rosignano dove sorgerà la nuova casa e ospedale di comunità. I lavori sono ancora in fase iniziale, ma le autorità assicurano che saranno completati entro il 2028. Dopo la bonifica bellica, l’area comincia a prendere forma e si fanno i primi passi per realizzare questa struttura che dovrebbe migliorare i servizi sanitari nella zona.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha effettuato un sopralluogo nell’area destinata alla realizzazione della casa e ospedale di comunità di Rosignano, dove nei giorni scorsi hanno preso avvio le attività preliminari con la bonifica bellica del sito. La visita ha rappresentato un momento significativo per ribadire il valore strategico dell’intervento e confermare l’impegno delle istituzioni coinvolte nel portare a compimento un progetto atteso da tempo dal territorio. Oltre al governatore, sul posto erano presenti la direttrice generale dell'Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, e il sindaco Claudio Marabotti.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Rosignano Ospedale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rosignano Ospedale

Argomenti discussi: Inaugurato l'Ospedale di Comunità di Bollate (Milano); L'ospedale-casa di comunità di via Botticelli a Torino: quali servizi offre alla cittadinanza; Casa e ospedale di comunità: i lavori slittano ad aprile 2027; Rezzato, con la nuova Casa di Comunità l’ospedale si avvicina ai cittadini.

Rosignano, sopralluogo di Giani nel cantiere per Casa e ospedale di continuità. Un’opera attesa e strategica per la sanità territorialeRosignano, sopralluogo di Giani nel cantiere per Casa e ospedale di continuità. Un’opera attesa e strategica per la sanità territoriale ... livornopress.it

Rezzato, con la nuova Casa di Comunità l’ospedale si avvicina ai cittadiniIeri la struttura ha aperto le proprie porte alla cittadinanza perché si potesse conoscerne proposta e operatori ... giornaledibrescia.it

` , ’: “’ ` ” La Casa di Comunità e l’Ospedale di Comunità di Rosignano compion - facebook.com facebook