«Q uando hai 16 anni sei giovane, non è stato facile. Media, pressioni, manager, a un certo punto mi sono chiesta: cosa sta succedendo? Ho ricominciato da zero perché ho capito che quello che avevo intorno era tutto sbagliato ». Così Federica Pellegrini nel videopodcast Il Fienile di Luca Zaia, parlando di uno dei periodi più complicati della sua vita. Reduce dalle Olimpiadi di Atene 2004 con una medaglia d’argento, la campionessa di nuoto si era trasferita da sola a Milano. È in quel periodo che inizia una battaglia silenziosa con il cibo: fame nervosa, senso di colpa, rabbia e frustrazione. Con un corpo costantemente sotto osservazione, la campionessa racconta di essersi sentita fragile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La campionessa racconta come ha affrontato bulimia e fame nervosa durante l'adolescenza nel videopodcast "Il Fienile" di Luca Zaia

Articoli correlati

Zaia si lancia nei videopodcast con Il FienileL’ex Doge inaugura il suo nuovo talk su Youtube tra balle di fieno e luci soffuse.

Zaia si dà al videopodcast, in Rete ‘Il Fienile’VENEZIA – Luca Zaia si dà al videopodcast e pubblica da oggi “Il Fienile”, ideato e co-prodotto con Shado, la media company di H-Farm di Roncade...

Una selezione di notizie su Luca Zaia

Discussioni sull' argomento Mangiavo tanto, poi rimandavo tutto e così pensavo di poter mantenere una struttura d’atleta: Federica Pellegrini racconta i suoi anni difficili a Luca Zaia; Mangiavo e poi vomitavo tutto: il racconto di Federica Pellegrini e gli anni difficili con il cibo; Bacalà, Tiziana Agostini la prima donna alla guida della Confraternita; Federica Pellegrini | Mangiavo tanto poi vomitavo tutto e così pensavo di poter mantenere una struttura d’atleta Non era così | se non sei sereno non nuoti non produci.

Luca Zaia - facebook.com facebook