Zaia si dà al videopodcast in Rete ‘Il Fienile’

VENEZIA – Luca Zaia si dà al videopodcast e pubblica da oggi "Il Fienile", ideato e co-prodotto con Shado, la media company di H-Farm di Roncade (Treviso): una serie di conversazioni e incontri per raccontare storie capaci di ispirare, far riflettere e creare opinione. La prima puntata è disponibile da oggi nel canale YouTube ufficiale (youtube.com@fienilepodcast); estratti, clip e reel saranno rilanciati nei canali social di Zaia (Instagram, Facebook e TikTok). Lo studio è allestito nel campus di Roncade, in un ambiente che reinterpreta in chiave contemporanea il fienile veneto, con balle di fieno, microfoni e luci di scena.

A Rivisondoli, nel cuore dell'Abruzzo, si è riunita la Lega con la presenza di rappresentanti provenienti da diverse aree del partito, da Salvini a Zaia.

