Zaia si dà al videopodcast in Rete ‘Il Fienile’

Zaia si lancia nel mondo dei videopodcast. Da oggi, l’ex presidente della Regione Veneto pubblica “Il Fienile”, un nuovo show online realizzato con Shado, la media company di H-Farm. Si tratta di una serie di incontri dove Zaia racconta storie che vogliono ispirare e far riflettere, portando il suo punto di vista diretto e senza troppi fronzoli.
VENEZIA – Luca Zaia si dà al videopodcast e pubblica da oggi “Il Fienile”, ideato e co-prodotto con Shado, la media company di H-Farm di Roncade (Treviso): una serie di conversazioni e incontri per raccontare storie capaci di ispirare, far riflettere e creare opinione. La prima puntata è disponibile da oggi nel canale YouTube ufficiale (youtube.com@fienilepodcast); estratti, clip e reel saranno rilanciati nei canali social di Zaia (Instagram, Facebook e TikTok). Lo studio è allestito nel campus di Roncade, in un ambiente che reinterpreta in chiave contemporanea il fienile veneto, con balle di fieno, microfoni e luci di scena. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
