Luca Zaia si butta nel mondo dei videopodcast. Dopo aver affrontato la bufera Vannacci, l’ex Doge e attuale presidente del Consiglio regionale del Veneto ha deciso di provare anche questa strada. È una novità che ha preso subito piede, e Zaia sembra determinato a mantenere alta l’attenzione su di sé.

Una cosa è certa: Luca Zaia non si annoia. Appena uscito dalla bufera Vannacci, l’ex Doge, ora presidente del Consiglio regionale del Veneto e domani chissà, si è lanciato nel mondo dei videopodcast. Mercoledì è stata pubblicata su youtube la prima puntata de Il Fienile, progetto pensato da Zaia e co-prodotto con Shado, media company di H-Farm di Roncade, nel Trevigiano, dove è stato allestito anche lo studio, con tanto di balle di vero fieno. Il primo ospite non poteva che essere Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina. Un tempismo non esattamente fortunato, visto che l’ex numero uno del Coni per un soffio non è stato eletto nel consiglio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Zaia si lancia nei videopodcast con Il Fienile

