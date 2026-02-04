Gli studenti del progetto GOL visitano la Camera di Commercio Irpinia Sannio per un learning formativo

Gli studenti del progetto GOL della Scuola La Tecnica di Benevento hanno visitato la Camera di Commercio Irpinia Sannio. Sono entrati negli uffici per conoscere da vicino come funziona un’ente pubblico e cosa si fa in un ambiente reale di lavoro. La visita è servita anche a capire meglio i processi e le attività legate alle imprese locali. Gli studenti hanno fatto domande e osservato da vicino, sperando di acquisire competenze utili per il futuro.

Gli studenti del progetto GOL della Scuola La Tecnica di Benevento hanno visitato la Camera di Commercio Irpinia Sannio, sede operativa del comune di Benevento, per svolgere un learning formativo in un ambiente reale. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, prevede un approccio duale che combina lezioni in aula con esperienze pratiche all'esterno. Oggi, 4 febbraio 2026, gli allievi del corso di Segretario Coordinatore Amministrativo hanno partecipato a una visita guidata presso la Camera di Commercio, un'esperienza pensata per rafforzare competenze tecniche direttamente utilizzabili nel mondo del lavoro.

