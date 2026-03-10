Camera di Commercio Irpinia Sannio dopo la sentenza della Consulta si apre il caso

Dopo la sentenza della Consulta, la Camera di Commercio Irpinia Sannio si trova a dover affrontare una nuova situazione. Unimpresa Irpinia Sannio ha presentato ufficialmente una richiesta di accesso a documenti e informazioni relativi a decisioni e procedure in corso. La questione riguarda le conseguenze della decisione della Corte sulla gestione delle pratiche e sui rapporti tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 3 minuti Unimpresa Irpinia Sannio ha depositato una formale richiesta di accesso agli atti presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio e una segnalazione alla Regione Campania per chiedere verifiche sulla gestione amministrativa del contenzioso relativo alla composizione degli organi camerali e alla rappresentatività delle associazioni di categoria. La vicenda, che negli ultimi anni ha generato un articolato contenzioso amministrativo fino ad arrivare alla Corte Costituzionale, assume oggi un rilievo ancora più significativo alla luce della recente pronuncia con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma utilizzata come base interpretativa nel procedimento.