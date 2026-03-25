Nasce ISIA | il chatbot della Camera di Commercio Irpinia Sannio

È stato presentato il nuovo chatbot della Camera di Commercio Irpinia Sannio, chiamato ISIA. Il sistema permette agli utenti di prenotare appuntamenti o avviare pratiche online in modo rapido e semplice. La piattaforma è accessibile attraverso il sito ufficiale dell’ente e si inserisce nelle iniziative di digitalizzazione dei servizi. La presentazione è avvenuta alla presenza di rappresentanti dell’ente e di alcuni operatori del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti Prenotare un appuntamento o avviare una pratica alla Camera di Commercio Irpinia Sannio è ancora più semplice: basta utilizzare il proprio smartphone o computer e rivolgersi a ISIA (Irpinia Sannio Intelligenza Artificiale), il nuovo chatbot basato su intelligenza artificiale. L’assistente virtuale fornisce risposte in tempo reale e garantisce supporto continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, capace di gestire pratiche e appuntamenti mentre gli uffici sono chiusi e l’imprenditore è ancora al lavoro. La CCIAA Irpinia Sannio è fra le prime Camera di Commercio in Italia a introdurre un assistente virtuale di questo tipo, promuovendo l’adozione di tecnologie innovative tra le Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nasce ISIA: il chatbot della Camera di Commercio Irpinia Sannio Articoli correlati La Camera di Commercio Irpinia Sannio lancia l’assistente virtuale ISIAL'obiettivo è semplificare la burocrazia per le imprese attraverso un ecosistema digitale avanzato, sempre disponibile e operativo Prenotare un... Camera di Commercio Irpinia Sannio, dopo la sentenza della Consulta si apre il casoTempo di lettura: 3 minutiUnimpresa Irpinia Sannio ha depositato una formale richiesta di accesso agli atti presso la Camera di Commercio Irpinia...