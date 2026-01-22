Sabato 24 gennaio alle ore 21, all'auditorium Sirena di Francavilla, va in scena “Fontamara”, adattamento teatrale dell’opera di Ignazio Silone. La rappresentazione, diretta da Antonio Silvagni, vede la partecipazione di attori come Angie Cabrera, Stefania Evandro, Alberto Santucci, Rita Scognamiglio e Giacomo Vallozza. Un’occasione per approfondire un classico della letteratura italiana in un contesto culturale locale.

