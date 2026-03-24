Kyma Ambiente Stano M5S | No alla privatizzazione
Il dibattito sul futuro di Kyma Ambiente, l’azienda municipalizzata di Taranto, si intensifica dopo le voci di una possibile apertura ai capitali privati. La questione riguarda la gestione dell’azienda e le eventuali modifiche alla sua struttura, mentre il Movimento 5 Stelle si oppone alla privatizzazione. La discussione si concentra sulle implicazioni di eventuali cambiamenti nella proprietà e nella gestione della società.
Tarantini Time Quotidiano Si accende il dibattito sul futuro di Kyma Ambiente, l’azienda municipalizzata di Taranto, dopo le ipotesi di apertura ai capitali privati. A intervenire è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che esprime una netta contrarietà a qualsiasi forma di privatizzazione. “Apprendiamo con forte preoccupazione le recenti aperture della maggioranza verso l’ingresso di capitali privati in Kyma Ambiente. Per il Movimento 5 Stelle la posizione è una e non trattabile: i servizi pubblici essenziali, a partire dalla gestione dei rifiuti e del decoro urbano, devono restare saldamente in mani pubbliche. La privatizzazione non è la soluzione, ma la resa della politica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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