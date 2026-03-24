Il dibattito sul futuro di Kyma Ambiente, l’azienda municipalizzata di Taranto, si intensifica dopo le voci di una possibile apertura ai capitali privati. La questione riguarda la gestione dell’azienda e le eventuali modifiche alla sua struttura, mentre il Movimento 5 Stelle si oppone alla privatizzazione. La discussione si concentra sulle implicazioni di eventuali cambiamenti nella proprietà e nella gestione della società.

Tarantini Time Quotidiano Si accende il dibattito sul futuro di Kyma Ambiente, l’azienda municipalizzata di Taranto, dopo le ipotesi di apertura ai capitali privati. A intervenire è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che esprime una netta contrarietà a qualsiasi forma di privatizzazione. “Apprendiamo con forte preoccupazione le recenti aperture della maggioranza verso l’ingresso di capitali privati in Kyma Ambiente. Per il Movimento 5 Stelle la posizione è una e non trattabile: i servizi pubblici essenziali, a partire dalla gestione dei rifiuti e del decoro urbano, devono restare saldamente in mani pubbliche. La privatizzazione non è la soluzione, ma la resa della politica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Kyma Ambiente, Stano (M5S): “No alla privatizzazione”

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