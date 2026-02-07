Oggi nelle scuole di Taranto continua la consegna degli Ecobox, contenitori per la raccolta differenziata. Il Comune di Taranto e Kyma Ambiente portano avanti anche un percorso di sensibilizzazione tra studenti e insegnanti, per promuovere comportamenti più attenti all’ambiente.

Prosegue nelle scuole di Taranto la consegna degli Ecobox destinati alla raccolta differenziata e, contestualmente, il percorso di sensibilizzazione promosso dal Comune di Taranto, in collaborazione con Kyma Ambiente. Ieri, come da cronoprogramma, tappa nell'Istituto Comprensivo Martellotta, dove le assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Lucia Simeone, e all'Ambiente, Fulvia Gravame, hanno incontrato studenti, docenti e personale scolastico. Insieme alla consegna degli Ecobox, il Comune di Taranto ha inteso avviare un percorso di educazione ambientale rivolto alle nuove generazioni, con l'obiettivo di diffondere comportamenti sostenibili e rafforzare il senso di responsabilità.

© Tarantinitime.it - Scuole, consegna Ecobox per la raccolta differenziata: iniziativa congiunta Comune di Taranto e Kyma Ambiente

