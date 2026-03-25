Kuwait droni contro serbatoio carburante | una colonna di fumo si alza dall’aeroporto
Un attacco con droni ha colpito un serbatoio di carburante presso l’aeroporto del Kuwait, causando un incendio che ha prodotto una colonna di fumo visibile nell’area. L’incidente è stato confermato dalle autorità locali, che stanno gestendo le operazioni di emergenza. Nessuna informazione è stata ancora fornita sul numero di vittime o sulle eventuali responsabilità.
Un attacco effettuato tramite droni ha ha colpito un serbatoio di carburante e provocato un incendio all‘aeroporto del Kuwait. Lo ha riferito l’autorità per l’aviazione civile del Paese. In precedenza l’esercito kuwaitiano aveva affermato che le difese aree stavano “reagendo” agli attacchi missilistici e dei droni lanciati dall’Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Articoli correlati
Iran: droni colpiscono serbatoio carburante ad aeroporto del Kuwait, la colonna di fumo che si alzaUn attacco effettuato tramite droni ha ha colpito un serbatoio di carburante e provocato un incendio all‘aeroporto del Kuwait.
Kenya, autocisterna contro camion: una enorme colonna di fumo nero si alza a NairobiUn’autocisterna che trasportava carburante si è scontrata con un camion a Nairobi, capitale del Kenya, provocando un grosso incendio e un’enorme...
Una selezione di notizie su Kuwait droni contro serbatoio...
Temi più discussi: Cosa sappiamo sull’attacco con un drone alla base italiana in Kuwait; I droni colpiscono un serbatoio di carburante all'aeroporto del Kuwait: incendio; L'Iran intensifica gli attacchi con droni e missili contro i Paesi del Golfo: morto un civile ad Abu Dhabi; Attacco con un drone a base italiana in Kuwait, nessun ferito. Tajani: Non ci faremo intimorire.
Iran: droni colpiscono serbatoio carburante ad aeroporto del Kuwait, la colonna di fumo che si alza(LaPresse) - Un attacco effettuato tramite droni ha ha colpito un serbatoio di carburante e provocato un incendio all'aeroporto del Kuwait. Lo ... stream24.ilsole24ore.com
Kuwait: droni colpiscono aeroporto internazionale, esplodono serbatoi di carburanteAlcuni droni hanno preso di mira ieri l'Kuwait International Airport provocando l'esplosione di serbatoi di carburante. Lo ha riferito ... agenzianova.com
IRAN, PASDARAN: MISSILI CONTRO ISRAELE, BAHREIN, KUWAIT GIORDANIA I Guardiani della rivoluzione iraniani (Irgc) hanno annunciato nelle prime ore di questa mattina di aver lanciato la scorsa notte missili contro Israele, Kuwait, Bahrein e Giordania. - facebook.com facebook
Iran: 'Lancio di missili verso Israele, Bahrein, Kuwait e Giordania'. L'annuncio dei Guardiani della Rivoluzione #ANSA x.com