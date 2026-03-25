Un attacco con droni ha colpito un serbatoio di carburante presso l’aeroporto del Kuwait, causando un incendio che ha prodotto una colonna di fumo visibile nell’area. L’incidente è stato confermato dalle autorità locali, che stanno gestendo le operazioni di emergenza. Nessuna informazione è stata ancora fornita sul numero di vittime o sulle eventuali responsabilità.

Un attacco effettuato tramite droni ha ha colpito un serbatoio di carburante e provocato un incendio all‘aeroporto del Kuwait. Lo ha riferito l’autorità per l’aviazione civile del Paese. In precedenza l’esercito kuwaitiano aveva affermato che le difese aree stavano “reagendo” agli attacchi missilistici e dei droni lanciati dall’Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kuwait, droni contro serbatoio carburante: una colonna di fumo si alza dall’aeroporto

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