Iran | droni colpiscono serbatoio carburante ad aeroporto del Kuwait la colonna di fumo che si alza

Un attacco con droni ha colpito un serbatoio di carburante presso l’aeroporto del Kuwait, provocando un incendio visibile sotto forma di una colonna di fumo che si alza dal sito. L’incidente è avvenuto senza che siano stati riportati feriti o danni a persone o strutture vicine. Le autorità locali stanno gestendo l’emergenza e stanno effettuando controlli sulle cause dell’attacco.

Un attacco effettuato tramite droni ha ha colpito un serbatoio di carburante e provocato un incendio all‘aeroporto del Kuwait. Lo ha riferito l’autorità per l’aviazione civile del Paese. In precedenza l’esercito kuwaitiano aveva affermato che le difese aree stavano “reagendo” agli attacchi missilistici e dei droni lanciati dall’Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: droni colpiscono serbatoio carburante ad aeroporto del Kuwait, la colonna di fumo che si alza Articoli correlati Iran, colonna di fumo si alza sull'aeroporto iracheno di IrbilNelle scorse ore nei pressi dell‘aeroporto internazionale di Irbil, in Iraq, è stato avvistato del fumo proveniente da alcuni magazzini appartenenti... Leggi anche: Fumo e fiamme nei pressi dell’A22, la colonna di fumo si alza al cielo Iran BOMBS Kuwait BREAKING: Iran’s Shahed Drone POUNDS Kuwait Airport’s Fuel Storage Facility| VIDEO Altri aggiornamenti su Iran droni colpiscono serbatoio... Temi più discussi: Incendio ad aeroporto Dubai, drone colpisce serbatoio carburante; I droni colpiscono un serbatoio di carburante all'aeroporto del Kuwait: incendio; Attacco con un drone a base italiana in Kuwait, nessun ferito. Tajani: Non ci faremo intimorire; L’aeroporto di Dubai chiude mentre l’Iran colpisce i vicini del Golfo e mantiene una stretta mortale sulle spedizioni di petrolio. Iran: droni colpiscono serbatoio carburante ad aeroporto del Kuwait, la colonna di fumo che si alza(LaPresse) - Un attacco effettuato tramite droni ha ha colpito un serbatoio di carburante e provocato un incendio all'aeroporto del Kuwait. Lo ... stream24.ilsole24ore.com Iran, le notizie più importanti del 25 marzo sulla guerraRoma, 25 mar. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di mercoledì 25 marzo sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge ormai tutti i Paesi del G ... askanews.it #Iran Il portavoce militare Zolfaghari deride Trump e i tentativi USA di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco. "Chi si autoproclama superpotenza globale si sarebbe già tirato fuori da questo pasticcio se avesse potuto. Non scenderemo mai a patti con - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | l'Iran deride Trump: "Siete così nei guai che negoziate con voi stessi". Piano Usa in 15 punti. Al Jazeera: "Hezbollah ha colpito un caccia Idf in Libano" #ANSA x.com