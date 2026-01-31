Calciomercato Juve le alternative per l’attacco se non arriva Kolo Muani Tutti i nomi sul taccuino bianconero

La Juventus cerca un attaccante, ma se non dovesse arrivare Kolo Muani, la dirigenza ha già in mente alcune alternative. I nomi sul tavolo sono diversi, pronti a sostituire il francese se la trattativa dovesse saltare. I bianconeri lavorano senza sosta per rafforzare il reparto offensivo, valutando tutte le opzioni disponibili sul mercato.

Calciomercato Juve, le alternative per l’attacco se non arriva Kolo Muani. Tutti i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera. La Juventus vive gli ultimi giorni di mercato come un sequel del film già girato in estate: l’obiettivo primario è riportare a Torino Randal Kolo Muani. A gennaio come lo scorso agosto, i bianconeri provano a riprendersi l’ attaccante del Paris Saint-Germain, nel frattempo trasferitosi in prestito al Tottenham. Come analizza Gazzetta.it, dopo i sei mesi positivi in bianconero con 10 gol tra campionato e Mondiale per Club, la volontà è chiara. Gli Spurs hanno ribadito agli agenti del 27enne transalpino di voler rispettare il contratto di “affitto” fino al termine della stagione, ma questo primo “no” non scoraggia le parti: il giocatore è pronto ad alzare il pressing per ottenere il via libera immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, tra cui Mateta, Beto, Zirkzee e Kolo Muani.

La Juventus sta lavorando per rinforzare l’attacco e ha avviato i contatti con il Tottenham per Kolo Muani.

