Arnold Schwarzenegger è pronto a rientrare in scena come Conan, riaprendo una pagina che sembrava ormai chiusa nella storia del cinema d'azione. Arnold Schwarzenegger si prepara a tornare nei panni di Conan, con allenamenti intensi a 78 anni che sfidano la sua cardiopatia. Il progetto King Conan prende forma dopo anni di tentativi, segnando il ritorno di una delle icone più storiche del cinema d'azione. Un ritorno che sfida il tempo (e il corpo) A 78 anni, Arnold Schwarzenegger sta facendo qualcosa che va oltre la nostalgia: si sta preparando fisicamente per tornare a essere Conan. Non un cameo, non un'apparizione simbolica, ma un vero ritorno in King Conan, sequel diretto del classico del 1982 Conan il Barbaro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Arnold Schwarzenegger, per King Conan si sta sottoponendo ad allenamenti estremi a 78 anni

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Arnold Schwarzenegger sarà ancora Conan il Barbaro a 78 anniL'età sembra non passare mai per la muscolosa icona che si prepara a fare ritorno in uno dei ruoli più iconici nel preannunciato King Conan.

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