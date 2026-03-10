Arnold Schwarzenegger sarà ancora Conan il Barbaro a 78 anni

Arnold Schwarzenegger tornerà a interpretare Conan il Barbaro a 78 anni nel film intitolato King Conan. L’attore, noto per il ruolo che lo ha reso famoso, si prepara a riprendere il personaggio in un nuovo progetto cinematografico. La produzione è in fase di sviluppo e il cast si sta consolidando per questa nuova avventura sul grande schermo.

L'età sembra non passare mai per la muscolosa icona che si prepara a fare ritorno in uno dei ruoli più iconici nel preannunciato King Conan. Arnold Schwarzenegger è pronto ad aggiungere un nuovo capitolo alla saga di Conan il Barbaro e per farlo ha trovato un compagno di viaggio d'eccezione. Il regista di Mission: Impossible Christopher McQuarrie è stato ingaggiato per dirigere il nuovo capitolo, che si intitolerà King Conan e racconterà la maturità avanzata dell'iconico personaggio. McQuarrie scriverà e dirigerà King Conan, come ha confermato l'Hollywood Reporter. Il film vedrà Schwarzenegger fare ritorno nei panni dell'iconico personaggio nato dalla penna dello scrittore texano Robert E.