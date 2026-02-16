Medley e duetti cover e ricordi Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si esibiscono sei big della musica italiana | Alessandra Amoroso Annalisa Luca Carboni Gigi D’Alessio Fiorella Mannoia e i Negramaro

S tasera alle 21.45 circa su Canale 5 va in onda la seconda serata di Taratata condotto da Paolo Bonolis, ultimo appuntamento dello spettacolo musicale di quasi tre ore che mette insieme, e fa duettare, tanti pezzi da novanta della discografia italiana. Registrato qualche giorno fa alla ChorusLife Arena di Bergamo, il concerto vedrà sul palco Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia e i Negramaro. Ospite speciale l’attore Edoardo Leo. In tour con Annalisa: «Non mi sento mai arrivata, è lì la forza» X Leggi anche › Paolo Bonolis torna in tv con lo show musicale “Taratata”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Questa sera la ChorusLife Arena di Bergamo si anima con le esibizioni di sei grandi nomi della musica italiana.

Il concerto di “Taratata” alla ChorusLife Arena di Bergamo ha riscosso un grande successo, portando sul palco artisti come Annalisa, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio e i Negramaro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Taratata, le pagelle della prima puntata: duetti e cover, voto per voto; Taratata stasera su Canale 5 con Paolo Bonolis: ospiti, duetti e scaletta del 9 febbraio; Taratata Show con Paolo Bonolis: ospiti, scaletta e dove vederlo; Scaletta Taratata – Al Centro Della Musica: artisti, duetti e cover della prima puntata.

Sanremo svela duetti e sorprese clamorose nella serata cover attesissima.Carlo Conti annuncia i duetti della serata coverIl direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti, ha svelato in diretta al Tg1 delle ... assodigitale.it

SANREMO 2025, SERATA DUETTI/ Vincitore, cover e diretta: Giorgia e Annalisa vincitrici, Corsi secondoCarlo Conti con i co-conduttori Geppi Cucciari e Mhamood comunicano la top 10 della serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo 2025. Al decimo posto The Kolors e Sal Da Vinci con ... ilsussidiario.net

Paolo Bonolis celebra la musica live dal palco della Choruslife Arena di Bergamo, con artisti come Fiorella Mannoia, Negroamaro, Alessandra Amoruso, Annalisa, Gigi D'Alessio e Luca Carboni. #Taratata #paolobonolis #musica #canale5 - facebook.com facebook

Una commedia ricca di emozioni, equivoci e colpi di scena alla ChorusLife Arena dal 27 febbraio all’8 marzo. x.com