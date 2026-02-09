Questa sera la ChorusLife Arena di Bergamo si anima con le esibizioni di sei grandi nomi della musica italiana. Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali salgono sul palco per un concerto che mescola medley, duetti e cover, portando sul palco ricordi e grandi successi. A seguire, alle 21.45, torna anche Paolo Bonolis con la prima serata di Taratata su Canale 5. Lo spettacolo dura quasi tre ore e mette insieme artisti di prima fascia, con tante canzoni e collaborazioni a sorpresa.

S tasera, alle 21.45 circa, Paolo Bonolis torna protagonista della prima serata di Canale 5 con Taratata, spettacolo musicale di quasi tre ore che mette insieme, e fa duettare, tanti pezzi da novanta della discografia italiana. Registrato qualche giorno fa alla ChorusLife Arena di Bergamo, il concerto vedrà sul palco Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali.

© Iodonna.it - Medley e duetti, cover e ricordi. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, si esibiscono sei big della musica italiana: Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali

Domani sera torna su Canale 5 “Taratata”, il programma musicale che ha fatto la storia in Francia e ora arriva anche in Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sanremo 2026 cover e duetti: tutti gli abbinamenti di ContiScopri tutti i duetti della serata cover di Sanremo 2026: da Morgan a Fagnani, da Belén con Samurai Jay a Zucchero. Gli abbinamenti ufficiali. lifestyleblog.it

SANREMO 2025, SERATA DUETTI/ Vincitore, cover e diretta: Giorgia e Annalisa vincitrici, Corsi secondoCarlo Conti con i co-conduttori Geppi Cucciari e Mhamood comunicano la top 10 della serata delle cover e dei duetti del Festival di Sanremo 2025. Al decimo posto The Kolors e Sal Da Vinci con ... ilsussidiario.net

Pio e Amedeo : “STANNO TUTTI INVITATI”, tre grandi serate evento in arrivo il 24, 27 e 30 marzo alla Choruslife Arena di Bergamo Dopo il grande successo riscosso al cinema con il loro ultimo film “Oi Vita Mia” che ha raggiunto i 9 milioni di incasso e 1 milion facebook

#PioeAmedeo tornano live con “STANNO TUTTI INVITATI”: tre imperdibili serate evento alla ChorusLife Arena di Bergamo in compagnia di ospiti, amici del mondo dello spettacolo e della musica per ripercorrere i 25 anni di carriera del duo comico! 24 - 27 x.com