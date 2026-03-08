Un pr romano ha comunicato attraverso Instagram che parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La notizia ha attirato l’attenzione dei suoi colleghi del settore del dating, che hanno commentato pubblicamente il suo annuncio. L’annuncio ufficiale conferma così la sua presenza nel cast del reality show, senza altri dettagli sui tempi o sulla durata della partecipazione.

L’esperto di comunicazione e mecenate romano 36enne, che ha fatto parlare di sé anche a San Valentino per aver organizzato (di nuovo) il funerale dell’amore nelle vie del centro della Capitale, invece del tanto sospirato castello ha trovato la Porta Rossa del reality condotto da Ilary Blasi. Il programma, vede nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Giovanni Calvario promette scintille e di sicuro le scatenerà, intanto tutti i suoi compagni di avventura dell’esperimento di Netflix hanato la notizia sui social. Il più ironico? Il ristoratore di Prato di origini indiane, Parmi, che si è limitato a postare una gif. Ludovica ha risposto con l’emoji dei popcorn. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giovanni Calvario de L'amore è cieco - Italia andrà al Grande Fratello Vip

Leggi anche: Grande Fratello Vip, andrà in onda: i dettagli

Leggi anche: Il Grande Fratello Vip non andrà in onda: perché Mediaset ha preso questa decisione

Tutti gli aggiornamenti su Giovanni Calvario de.

Temi più discussi: Una performance a Roma per celebrare la morte e la vita dell’amore romantico; Grande Fratello Vip, i concorrenti di Ilary Blasi: Alessandra Mussolini verso la casa, giallo Evelina Sgarbi e il colpo di scena da Love...; Il calvario degli italiani dell’Istria, Fiume e Dalmazia; Grande Fratello Vip 2026, spuntano i primi nomi del possibile cast.

Giovanni Calvario chi è? Biografia, età, altezza, carriera, figli e moglie, Instagram e vita privataGiovanni Calvario: chi è l’imprenditore creativo, runologo e fondatore di Boanerghes Giovanni Calvario è un imprenditore creativo, runologo e mecenate romano, noto per la sua capacità di trasformare i ... spettegolando.it

Chi è Giovanni Calvario di L’Amore è cieco Italia: ha una nuova fidanzata?/ Età, lavoro, incontro con GiorgiaGiovanni Calvario è il protagonista più discusso di L'amore è cieco Italia: ecco chi è, cosa fa nella vita, quanti anni fa e molto altro Il protagonista forse più discusso di L’amore è cieco Italia, ... ilsussidiario.net

«Mecenate, poeta, filosofo»: così si descrive Giovanni Calvario, uno dei protagonisti più curiosi del nuovo Grande Fratello Vip. Finalmente è stata pubblicata la lista completa dei concorrenti che varcheranno la famosa Porta Rossa martedì 17 marzo su Canale - facebook.com facebook

Al Tg4 ho ricordato la storia di Giovanni Maria Jacobazzi, servitore dello Stato, assolto dopo 16 anni di calvario giudiziario. Sentite con quale ridicolo risarcimento… x.com