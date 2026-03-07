Juventus | Michael Kayode nel mirino

La Juventus sta seguendo con attenzione Michael Kayode del Brentford, con l’obiettivo di portarlo in squadra nel mercato estivo del 2026. Il club italiano considera il terzino destro italiano una priorità per rinforzare la fascia, mentre l’allenatore Luciano Spalletti ha espresso una forte preferenza per il suo acquisto, ritenendolo un profilo adatto al suo sistema di gioco.

È sempre Inter contro Juventus: duello per Kayode a giugno | CM.ITAvversari, da sempre in campo, ma anche sul mercato, in vista della prossima stagione: le ultime mosse Mentre l’Inter chiude in testa al campionato...

LA JUVE HA SENTITO PALESTRA MA NON SI FERMA: KAYODE, UDOGIE, NORTON-CUFFY NEL MIRINO. PERIN VIA ORA

Juventus, Kayode è il nuovo obbiettivo per la fasciaIl giocatore ex Fiorentina si è messo in luce in Premier League con il Brentford, che lo aveva acquistato nel gennaio del 2025. L'articolo Juventus, Kayode è il nuovo obbiettivo per la fascia proviene ... msn.com

La Juventus punta su Kayode, per strapparlo al Brentford servono 30 milioniLa Juventus è rimasta impressionata dalle crescita di Michael Kayode, laterale destro classe 2004 ex Fiorentina ed attualmente di proprietà del Brentford. I bianconeri, ... firenzeviola.it

La Juventus prepara l'assalto a Michael Kayode in vista del prossimo mercato estivo. Tuttosport scrive che nei giorni scorsi uno scout bianconero è stato in Inghilterra per seguire da vicino il terzino destro del Brentford, valutato almeno 30 milioni di eur - facebook.com facebook

La #Juventus sta monitorando il terzino destro del Brentford Michael #Kayode (nato nel 2004). Gli osservatori bianconeri lo hanno visionato due volte nelle ultime partite. @NicoSchira x.com