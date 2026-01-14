Enzo Bertocci è stato insignito del titolo di Maestro Benemerito di karate dalla FIJLKAM, un riconoscimento di alto valore a livello nazionale. Questo prestigioso premio valorizza il suo contributo e la sua esperienza nel mondo del karate, rappresentando un importante traguardo sia per l’atleta che per la comunità sportiva aretina e italiana. La nomina riflette l’impegno e la dedizione nel promuovere e sostenere questa disciplina.

Un importante traguardo per il karate aretino e italiano. Enzo Bertocci ha ricevuto la qualifica di Maestro Benemerito di karate, il massimo riconoscimento tecnico nazionale conferito dalla FIJLKAM. La benemerenza premia lo straordinario contributo offerto dal maestro e dirigente aretino alla diffusione e allo sviluppo della disciplina, oltre al costante impegno nella formazione sportiva e umana di nuove generazioni di atleti. Fondatore e presidente dell’ AKA – Accademia Karate Arezzo, Bertocci ha saputo coniugare nel corso della sua carriera i ruoli di atleta, allenatore e dirigente, diventando un punto di riferimento per il movimento karateistico locale e nazionale. 🔗 Leggi su Lortica.it

Lortica.it - Enzo Bertocci nominato Maestro Benemerito di karate: prestigioso riconoscimento nazionale della FIJLKAM

