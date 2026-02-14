La Juventus ha deciso di offrire a Kalulu un nuovo contratto per fermare le avances delle squadre della Premier League. La proposta prevede un aumento dell’ingaggio e un prolungamento fino al 2030, nel tentativo di convincere il difensore francese a restare. La società ha intenzione di presentare l’offerta nelle prossime settimane, sperando di chiudere la trattativa prima che si infiammino le voci di mercato.

Rinnovo Kalulu, la strategia del club per proteggere il difensore dalle sirene inglesi con un prolungamento e un aumento dell’ingaggio fino al 2030. L’impatto di Pierre Kalulu sul mondo bianconero è stato devastante, andando ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. Il difensore francese, arrivato in punta di piedi, si è preso la scena con autorità e personalità, diventando in breve tempo un elemento imprescindibile per la retroguardia di Spalletti. Un rendimento di tale spessore, unito alla sua giovane età essendo un classe 2000, non poteva però passare inosservato al di fuori dei confini nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Kalulu, la Juve è pronta a respingere così le sirene dalla Premier: presenterà al francese questa proposta. I dettagli

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, si segnalano interessi dalla Premier League per Federico Dimarco.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Premier League piomba su Kalulu: la Juventus accelera sul fronte rinnovo; Calciomercato Serie A – Attenta Juve, la Premier vuole soffiarti un Kalulu: le ultimissime; ? Il Manchester United PIOMBA su Kalulu! La Juve punta al rinnovo: la situazione; Senesi-Juve, perché Comolli accelera e l’incontro con l'entourage. E una big di Premier punta Kalulu.

Calciomercato Juventus: una big su Kalulu, c'è già il sostitutoJuventus, è già tempo di mercato. Le attenzioni della Premier League per Pierre Kalulu obbligano il club a muoversi in anticipo, ... fantacalcio.it

Rinnovo Kalulu, la Juventus è decisa: confermata l’anticipazione di CMPunto fermo della Juventus in questa stagione, Pierre Kalulu sta vivendo una delle migliori annate della sua carriera con il francese pronto a firmare il rinnovo con i bianconeri. calciomercato.it

Schira: “Il Manchester United segue #Dimarco. Domani uno scout dei Red Devils guarderà da vivo Inter-Juventus per questo motivo. Sarà l’occasione per guardare anche Kalulu. Per l’Inter Dimarco è incedibile. La scadenza del 2027 fa sì che il rinnovo debba x.com

Tuttosport - Juventus, la Premier League su Kalulu: contatti già avviati per il rinnovo di contratto facebook