Dusan Vlahovic sembra intenzionato a proseguire la sua avventura con la Juventus, con l’obiettivo di rinnovare il contratto. La società ha confermato che il centravanti rimarrà in squadra, sottolineando che il giocatore resta un elemento importante nel progetto. La trattativa tra le parti è in corso, con l’obiettivo di definire i dettagli del rinnovo.

Vlahovi? resta: l’idea è chiara, il centravanti ce l’hai già in casa Importanti novità dal fronte rinnovo di Dusan Vlahovi?: il giocatore ha aperto alla permanenza in bianconero. È quanto emerso nelle ultime settimane e confermato da fonti vicine al club: Dušan Vlahovi? è il terminale ideale per il progetto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovi? verso il rinnovo?

Leggi anche: La Juventus blinda McKennie: ufficiale il rinnovo fino al 2030. Vlahovic verso la permanenza?

Leggi anche: Juventus: Vlahovic, rinnovo in stand by

E se a sorpresa Vlahovic rinnovasse

Contenuti e approfondimenti su Juventus Vlahovi verso il rinnovo

Discussioni sull' argomento Vlahovic strizza l'occhio alla Juve: l'Udinese nel mirino, è lui il 9 per la Champions; Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativa; Juventus, Vlahovic verso il rientro; Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve.

Vlahovic-Juventus, contatto! C’è apertura per il rinnovo La Juventus e Dušan Vlahovic hanno parlato di futuro. Si tratta di qualcosa di più profondo perché non scontato. I fatti. Vlahovic, il padre Milos e i dirigenti insieme prima della tappa di campionato - facebook.com facebook

Le parti stanno parlando ormai da tempo e sembra che la Juventus sia riuscita a strappare un sì da parte dello stesso Luciano #Spalletti per il suo futuro come allenatore dei bianconeri Ci sono delle richieste specifiche però x.com