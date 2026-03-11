Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus | Milan tagliato fuori? C’è una forte sensazione

Dusan Vlahovic, attaccante serbo nato nel 2000, sta cercando un accordo di rinnovo con la Juventus, mentre sembra che il Milan non sia più una possibile destinazione. La trattativa tra il giocatore e la società bianconera è in corso, con segnali che indicano un avvicinamento verso un nuovo contratto. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la situazione è in evoluzione.

Un'operazione, quella per Vlahovic, mai realmente portata avanti dai rossoneri, al di là dei sondaggi del direttore sportivo Igli Tare con il suo manager, Darko Ristic, principalmente per motivi economici. Il solito problema delle commissioni all'entourage, la richiesta 'monstre' di stipendio del giocatore (superiore ai paletti imposti da RedBird per il Milan), la richiesta della Juve di 20-25 milioni di euro per il suo cartellino. Calciomercato Milan, Vlahovic al rinnovo con la Juventus. Obiettivo mancato? Vlahovic, quindi, dopo essersi inizialmente guardato intorno e dopo aver flirtato con Milan, Barcellona e Bayern Monaco ha scelto di onorare il contratto con la Juve.