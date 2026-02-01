Juventus scatenata | Joao Mario-Holm in chiusura
La Juventus si muove con decisione negli ultimi giorni di trattative. Questa mattina, Boga e il giovane Licina sono passati al JMedical per le visite mediche, segnale di una strategia precisa: rinforzare subito la rosa e preparare il futuro. La squadra punta a chiudere altri colpi prima della fine del mercato, cercando di rafforzarsi in vista delle prossime sfide.
La Juventus accelera nelle ultime ore del mercato invernale e mette più operazioni sul tavolo. In mattinata doppio passaggio al JMedical: Boga e il giovane Licina hanno sostenuto le visite mediche, segnale di una strategia chiara per rinforzare subito la rosa e aggiungere profondità in prospettiva. Il lavoro della dirigenza però non si ferma qui. In attesa di sviluppi sul fronte Kolo Muani, i bianconeri sono ormai a un passo dalla chiusura di un’operazione sulle corsie esterne. È pronto lo scambio di prestiti con il Bologna: Holm vestirà la maglia della Juventus, mentre João Mário si trasferirà in Emilia per mettersi a disposizione di Bologna. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
