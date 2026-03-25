Juventus un bomber da 20 gol per l’estate | i nomi

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti, che dovrebbe rinnovare il contratto con il club, ha richiesto un attaccante capace di segnare 20 gol. Attualmente, sono sul tavolo tre nomi considerati come possibili acquisti per soddisfare questa esigenza. La trattativa per il rinnovo del tecnico non è ancora definita e richiede ulteriori negoziati.

Spalletti rinnova ma chiede garanzie: in attacco serve un bomber da 20 gol, tre nomi nel mirino Luciano Spalletti è destinato a prolungare il suo contratto con la Juventus, ma l’accordo non sarà una formalità. Il tecnico toscano vuole restare in bianconero, tuttavia pretende certezze concrete sul progetto tecnico, in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, un bomber da 20 gol per l’estate: i nomi Articoli correlati Leggi anche: Juventus, da Osimhen a Schlager: i nomi per l’estate Di Natale: “La Serie A non ha più i bomber degli anni d’oro, mancano centravanti da 20-30 gol e qualità negli ultimi metri”Antonio Di Natale guarda alla Serie A di oggi con l’occhio di chi il gol lo ha sempre avuto nel sangue. CALCIOMERCATO JUVE: 2 Colpi da COMOLLI! Xhaka 33 Anni + Mawissa Altri aggiornamenti su Juventus un bomber da 20 gol per... Temi più discussi: Juve, sono io il tuo centravanti: Boga bomber e Conceicao rabbia social, Contro tutti come sempre; L'eterno Bomber di 36 anni segna al 94' e salva la Juventus, la sua storia d'amore con il gol non ha mai fine; Gubbio, trasferta amara: avanti di due gol, ripreso dalla Juve Next Gen; Lewandowski tiene sul filo Milan e Juve. Intanto il Barcellona ha il piano per trattenerlo. È l’attaccante che volevo: Spalletti fa il nome del bomber della JuveLuciano Spalletti non si nasconde e fa il nome dell'attaccante che potrebbe cambiare il destino della Juventus ... cagliarinews24.com Vlahovic non convocato per Udinese-Juventus: salta il ritorno del bomberNiente da fare per Dusan Vlahovic e il ritorno in campo in Udinese-Juventus. Il centravanti non è stato convocato per la gara. newsmondo.it Goretzka, la corte italiana è infinita: il Napoli si aggiunge alla bagarre con Juventus, Inter e Milan - facebook.com facebook Perchè #Boga alla #Juventus ha impattato così bene Il commento di #Tacchinardi x.com