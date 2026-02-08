La Juventus prepara già l’estate e cerca nuovi giocatori per rinforzare la rosa. Secondo Tuttosport, i nomi più caldi sono Victor Osimhen e Xaver Schlager. La società sta valutando diverse opzioni per migliorare la squadra in vista della prossima stagione.

Come riporta Tuttosport, la Juventus sta cercando rinforzi in vista dell’estate. I nomi principali sono Victor Osimhen e Xaver Schlager. TS su Osimhen e Schlager Tuttosport ha fatto il pinto della situazione Per l’attacco bianconero, però, il sogno resta sempre Victor Osimhen: operazione dai costi altissimi. Ma soprattutto una carta che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, da Osimhen a Schlager: i nomi per l’estate

Approfondimenti su Juventus Rinforzi

Schlager, centrocampista austriaco del Lipsia in scadenza nel 2026, è finito al centro delle attenzioni di mercato, con la Juventus che valuta un possibile colpo estivo.

Nel mondo dello sport, i nomi di giocatori e allenatori spesso dominano le discussioni estive.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juventus Rinforzi

Argomenti discussi: Juve, basta mezzi tentativi: il centravanti giusto sul mercato c'è. Prima però devi batterlo...; Osimhen e il gelo del Nord, Galatasaray e Bodo ostacoli per Juventus e Inter. Atalanta col Dortmund; Juventus, Galatasaray ai playoff di Champions League: la rosa, la stagione e Osimhen (che ritrova Spalletti); Verso i playoff di Champions: Mourinho e Osimhen gli incubi di Inter e Juventus, per l'Atalanta i guai veri arriverebbero agli ottavi.

Osimhen-Juve: l’operazione dipenderà da Vlahovic e SpallettiLa Juventus punta a Osimhen, ma per l'affare servono la cessione di Dusan Vlahovic e la conferma di Luciano Spalletti. Tutti i dettagli. europacalcio.it

Osimhen Juventus, l’ex Napoli può diventare la carta vincente di Spalletti: suggestione possibile solo a una condizioneOsimhen Juventus, l’ex Napoli può diventare la carta vincente di Spalletti: suggestione possibile solo a una condizione Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante nigeriano — oggi protagonis ... calcionews24.com

Juventus, Ravanelli: "Ora gioca molto bene. A luglio spero arrivi Osimhen" di Virgilio Covelli facebook

Osimhen e il gelo del Nord, Galatasaray e Bodo ostacoli per Juventus e Inter. Atalanta col Dortmund x.com