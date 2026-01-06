Calciomercato Juve | da Guido Rodriguez a Tonali passando per la suggestione Kessié i piani dei bianconeri tra gennaio e giugno

Il calciomercato della Juventus si concentra sulle strategie tra gennaio e giugno, considerando diverse opzioni per rafforzare la rosa. Tra le possibili trattative ci sono Guido Rodriguez, valutato in prestito dal West Ham, e nomi come Tonali e Kessié, che rappresentano alcune delle soluzioni sul tavolo dei bianconeri. La società analizza con attenzione le opportunità per migliorare la squadra sotto la guida di Luciano Spalletti.

Calciomercato Juve, i bianconeri valutano il prestito di Guido Rodriguez dal West Ham per rinforzare il reparto di Luciano Spalletti. Le strategie. La Juve lavora intensamente per regalare nuovi innesti a centrocampo già durante la sessione invernale. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club bianconero sta monitorando con attenzione il profilo di Guido Rodriguez, mediano argentino attualmente in forza al West Ham. Il calciatore, trentunenne dalla comprovata affidabilità tattica, rappresenterebbe una soluzione ideale per completare numericamente il reparto a disposizione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: da Guido Rodriguez a Tonali, passando per la suggestione Kessié. i piani dei bianconeri tra gennaio e giugno Leggi anche: Mercato Juventus: Guido Rodriguez, Tonali e Frattesi. Dentro ai movimenti a centrocampo tra gennaio e giugno. Ultimissime Leggi anche: Calciomercato Juventus, idee chiare per il centrocampo: valutazioni su Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia, mentre per giugno l’obiettivo resta Tonali Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Juve valuta due nomi per il centrocampo; Juventus, chi è Guido Rodriguez: il Busquets argentino per il centrocampo di Spalletti; Norton-Cuffy, Rodriguez e il ritorno di Chiesa: la Juve vuole regalare tre rinforzi a Spalletti; La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez: manca l'ok di Spalletti. Kessie idea per giugno. Mercato Juve h24 - Guido Rodriguez nome spinto da Comolli. Scambio David-Sorloth? Offerta a Senesi per giugno. Duello con il Napoli per Chiesa, i Reds vorrebbero 12 milioni ... - Longari (Sportitalia): "Guido Rodriguez nome spinto da Comolli" - tuttojuve.com

Guido Rodriguez, Ruben Loftus-Cheek, Edoardo Bove, Ademola Lookman e Luca Marianucci: le 5 trattative che vi siete persi oggi (06/01) - Cheek, Edoardo Bove, Ademola Lookman e Luca Marianucci: le 5 trattative che vi siete persi oggi (06/01) ... eurosport.it

Baiocchini: “Guido Rodriguez idea low cost per la Juventus. Il budget in estate dei bianconeri…” - Manuele Baiocchini, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'interesse della Juventus per Guido Rodriguez: "Guido Rodriguez del West Ham è un giocatore che ha 29 anni, non ... tuttojuve.com

Guido #Rodriguez resta un obiettivo di #calciomercato della #Juventus per gennaio. L'aggiornamento di #Romano sulla trattativa: "L'argentino aspetta i bianconeri. Se la #Juve vorrebbe, chiuderebbe in cinque minuti". La notizia completa al primo comme - facebook.com facebook

#Calciomercato #Juve I nomi in uscita dalla #Lazio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.