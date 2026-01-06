Calciomercato Juve | da Guido Rodriguez a Tonali passando per la suggestione Kessié i piani dei bianconeri tra gennaio e giugno

Il calciomercato della Juventus si concentra sulle strategie tra gennaio e giugno, considerando diverse opzioni per rafforzare la rosa. Tra le possibili trattative ci sono Guido Rodriguez, valutato in prestito dal West Ham, e nomi come Tonali e Kessié, che rappresentano alcune delle soluzioni sul tavolo dei bianconeri. La società analizza con attenzione le opportunità per migliorare la squadra sotto la guida di Luciano Spalletti.

Calciomercato Juve, i bianconeri valutano il prestito di Guido Rodriguez dal West Ham per rinforzare il reparto di Luciano Spalletti. Le strategie. La  Juve  lavora intensamente per regalare nuovi innesti a centrocampo già durante la sessione invernale. Secondo quanto riferito da  Sky Sport, il club bianconero sta monitorando con attenzione il profilo di  Guido Rodriguez, mediano argentino attualmente in forza al West Ham. Il calciatore, trentunenne dalla comprovata affidabilità tattica, rappresenterebbe una soluzione ideale per completare numericamente il reparto a disposizione di  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

