Maceratese futuro blindato Arbusti firma fino al 2028
La Maceratese ha annunciato il prolungamento del contratto con Riccardo Arbusti, attaccante nato nel 2008, fino a giugno 2028. Contestualmente, Nicola Vanzan ha rescisso il suo accordo con il club. Questi aggiornamenti rappresentano un passo importante per il futuro della squadra, consolidando la rosa e puntando su giovani talenti per il percorso sportivo.
Nicola Vanzan ha rescisso con la Maceratese mentre l’attaccante camerte Riccardo Arbusti, classe 2008, si lega al club biancorosso fino a giugno 2028. La società comunica che è stato firmato il prolungamento di contratto con la punta che in serie D ha segnato due reti in biancorosso: la prima di tacco al debutto a Giulianova, la seconda in casa contro Chieti e poi l’allenatore Possanzini lo ha impiegato contro la Vigor Senigallia e domenica scorsa contro l’Ostiamare. Nella formazione juniores è andato otto volte in gol. La società ha così prolungato il contratto con uno dei giovani più interessanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
