juventus la lettera di elkann abbiamo raggiunto grandi risultati

John Elkann agli azionisti In una lettera agli azionisti di Exor, si esprime così il proprietario bianconero sulla squadra John Elkann. “La Juventus ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni, segnato da pressioni interne ed esterne che inevitabilmente hanno influenzato le prestazioni. Ci siamo assunti le nostre responsabilità dove L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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