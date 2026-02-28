Juventus | rinnovo di Spalletti

La Juventus si prepara per la partita di questa sera contro il Galatasaray allo Stadium alle 21:00, con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata di 5-2 a Istanbul e passare ai playoff di Champions League. Nel frattempo, si parla di un possibile rinnovo di contratto per l’allenatore Spalletti, che segue da vicino le vicende della squadra.

Dopo la notte europea da dentro o fuori contro il Galatasaray (stasera allo Stadium, ore 21:00, ritorno playoff Champions da ribaltare il 5-2 dell’andata a Istanbul), la Juventus guarda già al futuro immediato e a medio termine. Giorgio Chiellini, responsabile dell’area sportiva e figura di riferimento per il progetto bianconero, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

