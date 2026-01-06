Nico Gonzalez non convocato dall’Atletico Madrid per la Supercoppa spagnola contro il Real | il motivo
Nico Gonzalez non è stato incluso nella lista dei convocati dell’Atletico Madrid per la Supercoppa spagnola contro il Real Madrid. La decisione dell'allenatore Simeone esclude il giocatore dalla partita, senza specificare pubblicamente i motivi. Questa assenza potrebbe influenzare la strategia della squadra nel derby, che si svolgerà in un momento importante della stagione.
Nico Gonzalez non figura nell’elenco dei convocati di Simeone per il derby di Supercoppa spagnola contro il Real Madrid. Svelato il motivo. La Juve segue con molta attenzione le notizie provenienti dalla Spagna, dove l’Atletico Madrid si appresta ad affrontare il Real Madrid nella prestigiosa semifinale di Supercoppa. La novità principale riguarda Nico Gonzalez, esterno offensivo di proprietà dei bianconeri attualmente in prestito ai colchoneros. Il calciatore non è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida di giovedì a causa del persistere di un problema di natura muscolare che lo tiene lontano dal terreno di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
