Juventus basi solide ma serve un passo in più | il mercato farà la differenza

La Juventus ha consolidato le proprie basi nelle ultime uscite contro Sassuolo e Lecce, mostrando un’identità più compatta e organizzata. Tuttavia, per compiere un ulteriore passo avanti, sarà fondamentale intervenire sul mercato, rinforzando la rosa e migliorando le potenzialità del team. Solo così i bianconeri potranno competere con continuità ai vertici del campionato e ambire a obiettivi più ambiziosi.

La Juventus ha rimesso insieme i pezzi. Le ultime uscite, contro Sassuolo e Lecce, restituiscono l’immagine di una squadra più solida, più ordinata, più consapevole dei propri mezzi. Non è ancora una Juve dominante, ma è una Juve che concede poco, che tiene il campo e che ha finalmente smesso di vivere di fiammate isolate. Una sensazione condivisa anche da tuttojuve.com, che nelle sue analisi più recenti sottolinea come i margini di crescita siano ancora molto ampi, soprattutto se il club saprà intervenire con lucidità sul mercato. È lì che si gioca il vero salto di qualità. La crescita passa dal centrocampo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

