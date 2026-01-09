Milan un ex interista per rinforzare la difesa | sfida lanciata alla Juventus! Le ultime news

Il Milan valuta l'acquisto di un ex giocatore dell'Inter, attualmente in forza all'estero, per rafforzare la linea difensiva nel mercato invernale. La società mira a soddisfare le esigenze dell’allenatore Massimiliano Allegri, offrendo nuove opzioni alla rosa. Questa mossa rappresenta una sfida diretta alla Juventus, evidenziando l’importanza di rinforzare il reparto difensivo con un profilo di esperienza e affidabilità.

Il Milan, alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri, in questo calciomercato invernale, può prendere subito un ex Inter che gioca all'estero. Ma occhio anche alla Juventus. Ecco la situazione.

Milan: affare a sorpresa, l’ex Inter per Allegri - Tare in sede sta incontrando diversi agenti per fare il punto della situazione e capire la fattibilità di qualche operazione. calciomercato.it

Milan, rinforzare la difesa: Gila e Bijol le opzioni, si cerca anche un sostituto di Theo - Dopo una stagione decisamente negativa, il club di via Aldo Rossi ha deciso di cambiare radicalmente dirigenza e guida tecnica. tuttomercatoweb.com

