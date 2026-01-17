In questa intervista doppia, Joe Bastianich e suo figlio Ethan condividono l’esperienza di collaborare nella prossima apertura di un ristorante. Tra ricordi, differenze e valori condivisi, emergono i punti di contatto tra le generazioni. Un confronto sincero che riflette il legame familiare e la passione per il mondo della ristorazione, offrendo uno sguardo autentico sulle sfide e le soddisfazioni di lavorare insieme.

Joe Bastianich dà l'idea di essere un padre amico, uno di quelli che a tutti i figli adolescenti piacerebbe avere. Uno che ti porta in giro per il mondo, visto che in giro per il mondo lui ci lavora, e che contemporaneamente ti lascia la libertà di crescere in maniera indipendente. Uno che poi c'è, quando è il momento di aiutarti con il tuo debutto nel mondo del lavoro. Un'idea che confermo parlando con lui e con il figlio ventitrenne Ethan, terzogenito dell'ex giudice di Masterchef (che ha anche Miles, di 26 anni, e Olivia, di 29). Presto la coppia padre e figlio porteranno in Italia le alette di pollo di Wingstop, con un Quick Service Restaurant («una via di mezzo tra un fast food e un ristorante, con un po' di servizio al tavolo e un'attenzione alla velocità, ma anche alla qualità e alla freschezza», spiega Ethan). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Intervista doppia a Joe Bastianich e a suo figlio Ethan, che apriranno un ristorante insieme: «Forse non ci sono stato a ogni partita di calcio, ma ho spiegato ai miei figli cosa si può fare nella vita»

Leggi anche: Joe Bastianich (con suo figlio) apre il primo ristorante Wingstop italiano a Milano

Leggi anche: “Sono ostaggio dei miei vicini, abbiamo iniziato a fare sesso estremo insieme per gioco ma ora mi bussano ogni volta che sono annoiati o eccitati”: una lettrice racconta il suo triangolo sessuale al Daily Star

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Intervista doppia a Joe Bastianich e a suo figlio Ethan, che apriranno un ristorante insieme: «Forse non ci sono stato a ogni partita di calcio, ma ho spiegato ai miei figli cosa si può fare nella vita»; Joe Bastianich e il figlio Ethan portano a Milano le ali di pollo di Wingstop.

Joe Bastianich a teatro con "Money - Il bilancio di una vita". INTERVISTA - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Masterchef, perché Bastianich ha lasciato la trasmissione - Joe Bastianich ha lavorato per diversi anni nella cucina di Masterchef ma ha deciso ad un certo punto di lasciare il programma. msn.com