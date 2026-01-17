Intervista doppia a Joe Bastianich e a suo figlio Ethan che apriranno un ristorante insieme | Forse non ci sono stato a ogni partita di calcio ma ho spiegato ai miei figli cosa si può fare nella vita

In questa intervista doppia, Joe Bastianich e suo figlio Ethan condividono l’esperienza di collaborare nella prossima apertura di un ristorante. Tra ricordi, differenze e valori condivisi, emergono i punti di contatto tra le generazioni. Un confronto sincero che riflette il legame familiare e la passione per il mondo della ristorazione, offrendo uno sguardo autentico sulle sfide e le soddisfazioni di lavorare insieme.

Joe Bastianich dà l'idea di essere un padre amico, uno di quelli che a tutti i figli adolescenti piacerebbe avere. Uno che ti porta in giro per il mondo, visto che in giro per il mondo lui ci lavora, e che contemporaneamente ti lascia la libertà di crescere in maniera indipendente. Uno che poi c'è, quando è il momento di aiutarti con il tuo debutto nel mondo del lavoro. Un'idea che confermo parlando con lui e con il figlio ventitrenne Ethan, terzogenito dell'ex giudice di Masterchef (che ha anche Miles, di 26 anni, e Olivia, di 29). Presto la coppia padre e figlio porteranno in Italia le alette di pollo di Wingstop, con un Quick Service Restaurant («una via di mezzo tra un fast food e un ristorante, con un po' di servizio al tavolo e un'attenzione alla velocità, ma anche alla qualità e alla freschezza», spiega Ethan). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

