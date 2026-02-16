Federica Brignone ha un nuovo fidanzato era seduto in tribuna vicino alla sua famiglia | chi è James Mbaye il modello che ha rubato il cuore alla campionessa delle Olimpiadi

Federica Brignone ha iniziato una relazione con James Mbaye, un modello che si trovava in tribuna a fianco della sua famiglia. La scoperta arriva dopo che l’atleta è stata vista sorridere e scambiarsi sguardi con lui durante una competizione di sci. James Mbaye, 28 anni, lavora nel settore della moda e ha attirato l’attenzione di molti presenti grazie alla sua presenza discreta e al modo naturale con cui si è mostrato.

È un periodo davvero d’oro per Federica Brignone. Non solo nello sport, ma anche a livello privato. La campionessa, fresca di due ori in SuperG e slalom gigante a Milano-Cortina 2026, avrebbe infatti un nuovo amore. A rivelarne l’identità è il Quotidiano Nazionale, che fa il nome di James Mbaye, presente ieri all’Olympia delle Tofane, dove si è tenuta la gara, seduto in tribuna vicino all’entourage e alla famiglia di Brignone, con un cappello tigrato sulla testa che è stato letto come segno d’incoraggiamento proprio per la “tigre valdostana”. Ma chi è James Mbaye? 36 anni, originario del Senegal, ha avuto un passato nel basket, prima tra le giovanili di Rimini Bellaria, poi tra i senior in serie D e C sempre nel riminese, scrive la fonte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

