Jasmine Carrisi | Eravamo a Crans-Montana pochi giorni prima di Capodanno Mio fratello Albano Jr è scosso

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha condiviso che la famiglia si trovava a Crans-Montana pochi giorni prima di Capodanno, momento in cui si è verificato un grave incendio. La giovane ha riferito che il suo fratello Albano Jr. è ancora scosso per quanto accaduto. La presenza della famiglia nella località svizzera è stata di recente oggetto di attenzione per l’incidente avvenuto durante le festività.

Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, ha spiegato che la sua famiglia frequenta spesso la città di Crans- Montana, dove la notte di Capodanno è scoppiato un violento incendio. Suo fratello AlBano Jr. avrebbe potuto essere lì: "È molto scosso, così come papà".

