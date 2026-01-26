Australian open | Sinner vince il derby con Darderi e va ai quarti Jannik | Felice ma devo migliorare alcuni movimenti

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open dopo aver battuto Luciano Darderi in un derby italiano. La partita si è conclusa al tie break del terzo set, dimostrando la competitività di entrambi i giocatori. Sinner ha commentato di essere soddisfatto, ma ha anche sottolineato la necessità di migliorare alcuni aspetti del suo gioco.

MELBOURNE (AUSTRALIA) – Jannik Sinner conquista i quarti di finale degli Australian Open battendo nel derby italiano un ottimo Luciano Darderi, che forza l'altoatesino a chiudere il match al tie break del terzo set. Sinner passa con il punteggio di 6-1 6-3 7-6 (7-2), con sette punti consecutivi al tie break e ben 19 ace in partita. Ai quarti aspetta il vincente tra Ben Shelton e Casper Ruud. A caldo, Jannik Sinner ha affermato: "Sono molto felice di essere di nuovo dei quarti di finale in un luogo così speciale per me. Spero di continuare al meglio. È stato difficile, siamo buoni amici fuori dal campo.

