Chi è Sorana Cirstea la tennista ospite a sorpresa nel box di Jannik Sinner al Miami Open

Durante il match tra Jannik Sinner e Michelsen al Miami Open, è stata notata la presenza nel box di Sorana Cîrstea, tennista professionista di origine rumena. La sua presenza ha attirato l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori, dando luogo a commenti e battute. La relazione tra le due atlete si limita a rapporti di amicizia e collaborazioni nel circuito tennistico.

Sorana Cîrstea avvistata nel box di Sinner a Miami, durante il match contro Michelsen: la sua presenza scatena gossip e ironia ma, in realtà, si tratta di legami professionali e amicizie consolidate nel circuito. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sinner-Michelsen Miami Open: Jannik non muore mai! Guarda la sua rimontaSinner approda ai quarti del Miami Open con una prova da vero combattente contro un ottimo Michelsen. Storie tese tra Naomi Osaka e Sorana Cirstea, gelo dopo la vittoria: “Poteva dirlo direttamente a me”Il match di secondo turno dell'Australian Open femminile tra Naomi Osaka e Sorana Cirstea ha vissuto momenti di tensione nel terzo set: "È ok?", ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sorana Cirstea Temi più discussi: Live Sorana Cîrstea - Coco Gauff - Miami Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/03/2026; Gauff mai così bene a Miami: Ma vorrei il servizio di Rybakina; WTA Miami, Gauff: Non vorrei avere figli mentre sono ancora in attività; Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini, buona la prima. Chi è Sorana Cirstea, la tennista ospite a sorpresa nel box di Jannik Sinner al Miami OpenSorana Cîrstea avvistata nel box di Sinner a Miami, durante il match contro Michelsen: la sua presenza scatena gossip e ironia ma, in realtà, si tratta ... fanpage.it Storie tese tra Naomi Osaka e Sorana Cirstea, gelo dopo la vittoria: Poteva dirlo direttamente a meIl match di secondo turno dell’Australian Open femminile tra Naomi Osaka e Sorana Cirstea ha vissuto momenti di tensione nel terzo set: È ok?, ha protestato la rumena con l’arbitra. Poi la ... fanpage.it Aryna Sabalenka agli ottavi di Indian Wells senza faticare particolarmente. Eliminate Clara Tauson e Sorana Cirstea, mentre non si ferma la corsa di Talia Gibson - facebook.com facebook