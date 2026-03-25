Jannik Sinner e la mentalità dei campioni | I record non contano conta vincere la partita

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria contro un avversario, dimostrando una forte determinazione e capacità di adattarsi alle sfide. La sua reazione alle situazioni difficili sul campo è stata rapida e decisa, evidenziando una mentalità orientata alla vittoria piuttosto che ai record personali. La sua prestazione si è caratterizzata per la capacità di riprendersi e migliorare nel corso del match.

La vittoria contro Michelesen ha ribadito la forza di Jannik. La capacità di rigenerarsi e alzare il livello nelle situazioni più estreme lo rende un "robot" in campo. "Il ranking è solo la conseguenza di come giochi". Ne fa tesoro anche per il prossimo match contro Tiafoe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Jannik Sinner sollevato dopo la battaglia contro Spizzirri: “Sono stato molto fortunato”Jannik Sinner dopo la bella vittoria contro Spizzirri oltre a complimentarsi con il suo avversario ha parlato anche della situazione legata ai crampi.

Jannik Sinner e l’appuntamento con Lizzy Hoo: “Non ho una routine per la skincare”. Lei la prende maleJannik Sinner ha partecipato a un 'primo appuntamento' scherzoso con la conduttrice australiana Lizzy Hoo: tra champagne e lenzuola, le cose sono...

Contenuti utili per approfondire Jannik Sinner

Temi più discussi: Jannik Sinner oggi al Miami Open 2026 contro Damir Dzumhur: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells; Atp Miami, quando gioca oggi Jannik Sinner | Orario e diretta tv; Jannik Sinner: ecco chi incontrerà all'esordio del Masters 1000 di Miami.

Sinner regola Michelsen in due set e conquista i quarti a MiamiSotto 5-2 nel secondo set, Jannik trascina l’americano al tie-break e vince una gara che si stava mettendo in salita. Sono contento per come ho lottato ... msn.com

Sinner continua nel suo percorso netto: «Ma devo alzare il livello»L'azzurro rischia tantissimo nel secondo set, dove recupera da 2-5 e festeggia al tiebreak. Ora uno fra Tiafoe o Atmane: «Contento di come ho lottato, ma devo alzare il livello» ... corriere.it

Miami: "Non ho giocato il mio miglior tennis. Se voglio andare avanti devo migliorare e giocare meglio da fondo campo". Jannik Sinner in conferenza stampa. Siamo sicuri che lo farai Complimenti ancora Jannik Janniksin ig - facebook.com facebook

#Tennis Jannik #Sinner soffre ma supera Alex Michelsen negli ottavi di finale di Miami in 7-5, 7-6; nei quarti sfiderà lo statunitense Tiafoe. "Ho servito molto bene nei punti importanti anche nel tie-breack. Sono contento ma dobbiamo alzare il livello da fondo x.com