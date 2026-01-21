Jannik Sinner e l'appuntamento con Lizzy Hoo | Non ho una routine per la skincare Lei la prende male

Jannik Sinner ha condiviso un episodio divertente durante un incontro con la conduttrice Lizzy Hoo, in cui ha ammesso di non seguire una routine di skincare. L'intervista, caratterizzata da momenti leggeri, ha attirato l'attenzione, soprattutto quando lei ha preso male la risposta. Un episodio che mette in luce il lato più genuino del tennista, lontano dai riflettori e dalle aspettative mediatriche.

Jannik Sinner ha partecipato a un 'primo appuntamento' scherzoso con la conduttrice australiana Lizzy Hoo: tra champagne e lenzuola, le cose sono filate lisce fino alla domanda sulla skincare.

