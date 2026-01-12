Dopo il pareggio contro Napoli, Chivu ha commentato in conferenza stampa le dinamiche della partita, sottolineando l’importanza di riconoscere la qualità dell’avversario. Ha inoltre affrontato il tema dell’infortunio di Calhanoglu, preferendo mantenere un atteggiamento riservato. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulle considerazioni dell’allenatore nerazzurro in un momento di confronto in campionato.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Inter Napoli: le parole del tecnico nerazzurro dopo il pareggio ottenuto in campionato. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Inter Napoli. ANALISI – « Ho visto due squadre forti che hanno provato in tutti i modi a esprimere la loro qualità, le loro ambizioni. Alla fine è stato un 2-2 serio, vero. La partita è stata di un alto livello dal punto di vista qualitativo, con intensità. E' venuta fuori una partita in cui le squadre hanno provato in tutti i modi a portarla a casa ». DIFFICOLTÀ DIFENSIVE CONTRO HOJLUND? – « Metti in difficoltà i difensori quando affronti giocatori senza raddoppi e con tanti duelli.

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Inter Napoli: «Bisogna accettare anche la bravura dell’avversario. Infortunio di Calhanoglu? Meglio che mi sto zitto»

