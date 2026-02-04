Dario Fo e Franca Rame | tornano le loro Donne!
A cento anni dalla nascita di Dario Fo e a dieci dalla sua scomparsa, torna in libreria il suo celebre spettacolo “Donne!”. Edizioni speciali, nuove pubblicazioni e riedizioni celebrano il Premio Nobel e il suo modo di raccontare la società attraverso la comicità e la satira. La pièce rivive così sul palco e tra le pagine, portando avanti il messaggio di Fo e Rame.
Edizioni speciali, nuove pubblicazioni e riedizioni: a cento anni dalla nascita di Dario Fo, il 24 marzo 1926 e a dieci anni dalla sua scomparsa, il 13 ottobre 2016 si festeggia anche in libreria il nostro Premio Nobel. Tra i titoli in arrivo il volume Donne, Donne, Donne! con i testi di Franca Rame e Dario Fo dedicati al rapporto uomo-donna e alla forza delle donne – da Coppia aperta a Tutta casa letto e chiesa fino a Lo stupro –, che sarà in libreria l’8 marzo per Guanda. Il volume è curato da Mattea Fo, la nipote di Dario e Franca, con Gabriella Canova, e presidente della Fondazione Fo-Rame. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Dario Fo Franca Rame
Un sold out per lo spettacolo di Dario Fo interpretato da Lodo Guenzi
Dario Fo e Lodo Guenzi hanno riempito il teatro con lo spettacolo su Dario Fo interpretato da Guenzi stesso.
Guenzi e il caso Pinelli: "L’anarchico di Dario Fo? Oggi è testo universale"
Domani al Teatro Aurora di Scandicci prende il via la rassegna Auroradisera con la rappresentazione di
Ultime notizie su Dario Fo Franca Rame
Argomenti discussi: Mistero buffo - Il primo miracolo di Gesù Bambino; Mio nonno Dario Fo, che da bambina mi raccontava la favola di San Francesco; Morte accidentale di un anarchico: a Pescara lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame; Gaia De Laurentiis in scena con Una giornata qualunque di Dario Fo e Franca Rame.
Il centenario della nascita di Dario Fo: in libreria Donne! Donne! Donne! e nuove edizioniEdizioni speciali, nuove pubblicazioni e riedizioni: a cento anni dalla nascita di Dario Fo, il 24 marzo 1926 e a dieci anni dalla sua scomparsa, il 13 ottobre 2016 si festeggia anche in libreria il c ... ansa.it
Gaia De Laurentiis ha interpretato magistralmente, al Teatro Centrale di Carbonia, Una giornata qualunque, brillante commedia tragicomica scritta da Dario Fo e Franca ...Sabato 31 gennaio è andata in scena al Teatro Centrale di Carbonia, Una giornata qualunque, brillante commedia tragicomica scritta da Dario Fo e Franca Rame. Inserita nel cartellone CEDAC stagione 2 ... laprovinciadelsulcisiglesiente.com
Il centenario della nascita di Dario Fo: in libreria Donne! Donne! Donne! con i testi di Franca Rame e Dario Fo dedicati al rapporto uomo-donna e alla forza delle donne #ANSA - facebook.com facebook
Il centenario della nascita di Dario Fo: in libreria Donne! Donne! Donne! con i testi di Franca Rame e Dario Fo dedicati al rapporto uomo-donna e alla forza delle donne #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.