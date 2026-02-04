Dario Fo e Franca Rame | tornano le loro Donne!

A cento anni dalla nascita di Dario Fo e a dieci dalla sua scomparsa, torna in libreria il suo celebre spettacolo “Donne!”. Edizioni speciali, nuove pubblicazioni e riedizioni celebrano il Premio Nobel e il suo modo di raccontare la società attraverso la comicità e la satira. La pièce rivive così sul palco e tra le pagine, portando avanti il messaggio di Fo e Rame.

Edizioni speciali, nuove pubblicazioni e riedizioni: a cento anni dalla nascita di Dario Fo, il 24 marzo 1926 e a dieci anni dalla sua scomparsa, il 13 ottobre 2016 si festeggia anche in libreria il nostro Premio Nobel. Tra i titoli in arrivo il volume Donne, Donne, Donne! con i testi di Franca Rame e Dario Fo dedicati al rapporto uomo-donna e alla forza delle donne – da Coppia aperta a Tutta casa letto e chiesa fino a Lo stupro –, che sarà in libreria l’8 marzo per Guanda. Il volume è curato da Mattea Fo, la nipote di Dario e Franca, con Gabriella Canova, e presidente della Fondazione Fo-Rame. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

