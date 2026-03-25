Nella mattina di mercoledì 25 marzo, si è verificato un incidente stradale in una zona rurale di Castagneto Carducci. Un uomo di circa sessant’anni ha perso la vita dopo aver avuto un violento impatto con un mezzo lungo una strada di campagna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Tragedia nella mattinata di mercoledì 25 marzo in località Renaione, nel territorio di Castagneto Carducci, dove un uomo di circa sessant’anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a impattare contro un escavatore. L’incidente è avvenuto lungo una strada privata, situata – stando alle prime informazioni – all’interno della proprietà della società Citai, che gestisce la tenuta San Guido. L’urto, particolarmente violento, non ha lasciato scampo all’uomo, le cui condizioni sono apparse fin da subito gravissime. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, violento scontro sulla strada di campagna: ha sbattuto proprio lì! Atroce

Articoli correlati

“Ha sbattuto proprio lì”. La corsa in bici, poi la caduta tremenda: soccorritori sotto shockTragedia nella tarda mattinata di sabato a Rimini, dove un cicloamatore di 44 anni, di nazionalità romena e residente in città, ha perso la vita in...

Leggi anche: “Proprio lì, dove era morta la figlia”. Il gesto disperato di Paolo, dolore senza fine: atroce

CRONACA. SCONTRI TRA ULTRAS IN AUTOSTRADA: SCATTANO 30 DASPO

Una selezione di notizie su Italia violento scontro sulla strada di...

Temi più discussi: Violento scontro fra camion sulla Romea: due feriti e chiusura della statale; Alza il gomito, si mette alla guida e invade l'altra corsia: violento scontro su ponte San Francesco; Arbatax, violento scontro auto-camion dei rifiuti: ferito un giovane; Schianto tra due auto sulla Provinciale: un ferito, caos traffico e lunghe code.

Scontro violento tra moto e auto tra Modugno e Bari: muore poliziotto fuori servizio, due agenti feritiIncidente sulla provinciale 110 tra Modugno e Bari-Carbonara: ad avere la peggio l’uomo sulla morto. Tre persone sono rimaste ferite e soccorse dal 118. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e ... fanpage.it

Incidente sulla Superstrada. Violento scontro tra due auto . Paura per bimba di un meseUna bambina di appena un mese è rimasta coinvolta ieri mattina in un incidente lungo la strada consolare Rimini-San Marino, all’altezza dell’incrocio con via Barattona. La piccola viaggiava ... ilrestodelcarlino.it

#Gattuso, diretta conferenza #Italia-Irlanda del Nord: le dichiarazioni in vista dei playoff Mondiali x.com

Centrocampo Italia: brilla Palestra che se la gioca con Politano, Locatelli in vantaggio su Cristante. Voi chi schierereste titolare contro l’Irlanda del Nord Mancini, Tonali e Calafiori ieri erano con i compagni e hanno svolto anche la partitella contro i gi - facebook.com facebook