Napoli-Como | formazioni arbitro e tutte le info sul quarto di Coppa Italia

Il Napoli affronta il Como al Maradona in una partita che può decidere il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Conte punta sulla sua squadra per ottenere la vittoria e avanzare nel torneo, mentre Fabregas si affida alle qualità di Nico Paz. L’arbitro ha già dato il calcio d’inizio, e i tifosi sono pronti a sostenere le due squadre in questa sfida decisiva.

Sfida da dentro o fuori al Maradona: Conte a caccia della semifinale, Fabregas si affida al talento di Nico Paz. Dopo la vittoria sofferta in campionato contro il Genoa, il Napoli torna subito in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri di Antonio Conte affrontano il Como di Cesc Fabregas martedì 10 febbraio alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona, in una sfida secca da dentro o fuori. Arbitro. A dirigere Napoli-Como sarà Gianluca Manganiello, della sezione AIA di Pinerolo. Assistenti: Costanzo e L. Rossi Quarto uomo: Ayroldi VAR: Gariglio AVAR: Fourneau Probabili formazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli-Como: formazioni, arbitro e tutte le info sul quarto di Coppa Italia Approfondimenti su Napoli Como Napoli vs Como, quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Questa sera si gioca Napoli contro Como, quarti di finale di Coppa Italia 20252026. Napoli-Como di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni Stasera il Napoli si prepara ad affrontare il Como nei quarti di Coppa Italia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Napoli-Como live dalle 21, probabili formazioni e ultime notizie: McTominay non convocato; LIVE Napoli-Como, dove vederla in tv e streaming: probabili formazioni e biglietti; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Coppa Italia, il Como cerca la semifinale al Maradona di Napoli. Napoli-Como live dalle 21, probabili formazioni e ultime notizie: McTominay non convocatoDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... ilmattino.it Napoli-Como stasera in TV: dove vederla, formazioni e chi passa il turno di Coppa ItaliaNapoli e Como si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia: formazioni, assenze, curiosità e dove seguire la diretta TV e streaming per scoprire chi accede alla semifinale. movieplayer.it VIDEO NM - Napoli-Como, l’arrivo del pullman degli azzurri a Castel Volturno x.com Ritorna la Coppa Italia con i Quarti di Finale. Al Maradona va in scena Napoli – Como, un match da dentro o fuori che vale il passaggio del turno. Martedì 10 Calcio d’inizio ore 21:00 Diretta su Italia 1 HD #tivùsat #TivùsatConsiglia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.