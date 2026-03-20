Convocati Italia-Irlanda del Nord | Gattuso richiama Chiesa novità Palestra

Il ct dell’Italia ha annunciato i convocati per la partita contro l’Irlanda del Nord, che si giocherà giovedì 26 marzo alle 20. Tra i giocatori chiamati c’è anche Chiesa, che non era stato convocato nelle precedenti sfide. Inoltre, è stata comunicata l’apertura di una nuova palestra, dedicata all’allenamento dei calciatori. La lista include anche altri atleti selezionati per questa occasione.

Sono stati annunciati oggi, venerdì 20 marzo, i convocati del ct dell’Italia, Rino Gattuso, per la sfida di giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo stadio di Bergamo nella semifinale dei playoff con l’Irlanda del Nord. La ‘missione Mondiale’ della Nazionale prenderà il via domenica sera con il raduno fissato al centro Tecnico Federale di Coverciano. In caso di successo con l’Irlanda, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del NordGalles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Convocati Italia-Irlanda del Nord: Gattuso richiama Chiesa, novità Palestra Articoli correlati Leggi anche: Mondiali, ecco i convocati di Gattuso per la semifinale contro l’Irlanda del Nord: sorpresa Palestra, torna Chiesa | la lista Leggi anche: I convocati dell’Italia di Gattuso per Irlanda del Nord e playoff Mondiali: Chiesa la sorpresa Tutti gli aggiornamenti su Convocati Italia Irlanda del Nord... Temi più discussi: Italia, è quasi fatta la lista dei 28 di Gattuso (con un solo ballottaggio); Italia-Irlanda del Nord, gli ospiti annunciano i convocati: 28 uomini per i playoff del Mondiale; Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Italia-Irlanda del Nord, gli ospiti annunciano i convocati: 28 per i playoff dei Mondiali, le scelte di O'Neill. I convocati dell’Italia di Gattuso per Irlanda del Nord e playoff Mondiali: Chiesa la sorpresaI convocati ufficiali dell’Italia di Gennaro Gattuso per i playoff Mondiali. Il CT azzurro ha convocato 28 calciatori. Prima volta di Palestra, Federico Chiesa è la sorpresa. Leggi le notizie in tempo ... fanpage.it I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord. Torna Chiesa, la prima per PalestraGattuso convoca per la prima volta anche Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli assenti dal giro della Nazionale da oltre un anno e mezzo. La semifinale dei paly-off si giocherà il 26 marzo a Bergamo ... editorialedomani.it Sono 28 gli azzurri convocati dal Ct Gennaro Gattuso per l'Italia impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45) allo Stadio di Bergamo nella semifinale degli spareggi verso il Mondiale contro l'Irlanda del Nord. Il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore de - facebook.com facebook Playoff Mondiale, i convocati di #Gattuso per #ItaliaIrlandadelNord: c'è #Palestra, torna #Chiesa x.com